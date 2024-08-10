Şarköy'de 2 Plaj Daha Mavi Bayrak Aldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 2 plaj daha mavi bayrak almaya hak kazandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Şarköy Halk Plajı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ilçede 6 olan mavi bayraklı plaj sayısının, 2 plajın daha mavi bayrak almasıyla 8'e yükseldiğini söyledi.

Mavi bayraklı plajların turizme önemli katkı sunduğunu ifade eden Yüceer, "Deniz suyu kalitesi, plaj temizliği, cankurtaran hizmetleri, duş, soyunma kabinleri, tuvalet imkanları, engelsiz plaj erişimi, çevre yönetimi ve eğitimi gibi 33 kriterin tamamının yerine getirilmesiyle mavi bayrak elde ediliyor. Marmara'ya mavi bayrak dikmek hiç kolay değil. Biz zoru başardık ama birlikte başardık, sizler de koruyup kollayarak sahip çıkacaksınız. Mavi bayraklı plajlarımızın sayısını artırırken hizmet standartlarımızı da yükseltiyoruz." diye konuştu.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var da ilçenin Tekirdağ'ın turizm cenneti olduğunu belirterek, mavi bayraklı plaj sayısının artması dolayısıyla Yüceer'e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Özlem Yıldız da plajların mavi bayrak alım sürecini anlattı.

Konuşmaların ardından Yüceer, Var ve protokol, göndere mavi bayrak çekti.