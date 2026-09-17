Şarkışla Hayvan Pazarı şap hastalığı riski nedeniyle geçici olarak kapatıldı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki hayvan pazarı, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı geçici olarak kapatıldı.

Şarkışla Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, hayvan hareketliliğinden kaynaklanabilecek risklerin önüne geçmek amacıyla bugün itibarıyla hayvan pazarının geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

İkinci bir duyuruya kadar pazarın kapalı kalacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hemşehrilerimizin ve hayvan yetiştiricilerimizin mağduriyet yaşamaması adına alınan tedbir kapsamında hayvan pazarımızda alım satım ve hayvan giriş çıkış işlemleri gerçekleştirilemeyecektir. Pazarımızın yeniden açılış tarihi, ilgili kurumların değerlendirmeleri doğrultusunda ayrıca duyurulacaktır."

Kaynak: AA