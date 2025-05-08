DEM Parti'den 'suikast' açıklaması: Sırrı Süreyya Önder'in aracında düzenek bulundu

DEM Parti'den "suikast" açıklaması: Aracında düzenek bulundu
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! DMM gerekçesini açıkladı

Hesabı neden kapatıldı? İşte kararın gerekçesi olan paylaşım
Boydak Holding bünyesindeki mobilya devlerinden Bellona satıldı

Türkiye'nin mobilya devi satıldı! Alanlar da yabancı değil

Şarkışla'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Düzenlendi

Şarkışla'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Doç. Dr. Abdullatif Şener Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı. Kaymakam Öztürk ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşen fuarda 28 öğrencinin hazırladığı 14 proje sergilendi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Abdullatif Şener Ortaokulu'nda düzenlenen fuarın açılışını, Kaymakam Samet Öztürk, Belediye Başkanı Kasım Gültekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt yaptı.

Açılışta konuşan Kaymakam Öztürk, öğrencilerle gurur duyduğunu belirterek, fuarın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Proje yürütücüsü sosyal bilgiler öğretmeni Zafer Çıta da fuarda günlük yaşamı etkileyen konulara odaklandıklarını ifade ederek, "7 öğretmenimizin rehberliğinde 28 öğrencimizle 14 proje hazırladık."dedi.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

Savaşın göbeğindeki başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı
Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor
Kosmos 482 düşüşe geçti! Riskli ülkeler arasında Türkiye de var

Türkiye risk altında! Kosmos 482 dev bir ateş topu olarak düşüşe geçti
Market ve restoranlara karekod zorunluluğu getirildi

Market ve restoranlara yeni zorunluluk getirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.