İlçeye ilk kez gelen 'elmabaşlar' için yuva çalışması

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Millet Bahçesi'nde ilk kez görülen elmabaş ördekler, bölge için sevinç kaynağı oldu. Belediyenin başlattığı yuva çalışmaları ile ördeklerin burada kalması hedefleniyor.

SİVAS'ın Şarkışla ilçesindeki Millet Bahçesi'ne nesli tükenme tehlikesi altındaki elmabaş ördekler geldi. İlçede ilk defa gözlenen 8 elmabaş ördeğin bölgeyi terk etmemesi için belediye ekipleri tarafından yuva çalışması başlatıldı. Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, "Onlara burayı sevdirmek ve burada kalmalarını sağlamak için belediye olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.

Özellikle Sibirya ve Rusya bölgesinde doğal popülasyonları bulunan elmabaş ördekler Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Millet Bahçesi'ndeki yapay göle geldi. Doğal yaşamın dikkat çektiği bölgede bu yıl ilk kez görülen elmabaş ördeklerin gelişi, ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı. Şarkışla Belediyesi ise ördekler için yuva çalışması başlattı. Yapılacak olan yuvalar ördeklerin bölgede kalmasına ve korunmasına katkı sağlayacak.

'MİSAFİR ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, elmabaş ördeklerinin gölette ilk kez görülmesinin sevindirici olduğunu belirterek, "Şarkışla ilçemizde nesli tükenmekte olan elmabaş ördekler şu anda eski Şarkışla Göleti dediğimiz Millet Bahçemizde bulunuyor. Yaklaşık 8 civarında ördeğimiz var. Halkımız sahip çıkarsa, buradan gitmemeleri için gayret gösterirse inşallah burada yavrularını da göreceğiz. Bu tür, nadir görülen bir tür. Biz de Şarkışla'da bu kuşları misafir etmeye devam edeceğiz. Onları sevdirmek ve burada kalmalarını sağlamak için belediye olarak elimizden geleni yapacağız. Personelimiz şu anda yuvalarını yapıyor. Kuş sayısı artarsa ona göre biz de yuva sayılarını artıracağız" dedi.

Başkan Gültekin ayrıca vatandaşların doğal yaşama zarar vermemeleri ve kuşların korunması konusunda hassas davranmaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler

Canan Karatay eşinin vefatından sonra yaşadığı acıyı anlattı: Üzüntüden dişlerim döküldü

İsmail Yüksek'ten olay sözler: Tek kelimeyle rezillik, utanç

Ankara’da düşen helikopterden ilk görüntü

Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor

Okul saldırganının annesi neden tutuklandı? Savcılıktan açıklama var

