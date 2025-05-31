Şarkışla'da Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Arttı

Şarkışla'da Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Arttı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi trafik ekipleri denetimlerini artırdı. Kayseri-Sivas kara yolunda yapılan uygulamada sürücülere trafik kurallarına uymaları hatırlatıldı ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi trafik ekipleri tarafından denetimlere ağırlık verildi.

Kayseri-Sivas kara yolunun sanayi girişinde gerçekleştirilen uygulamada, Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Denetim sırasında sürücü ve yolculara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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