Şarkıcı Yusuf Güney Tutuklandı

(İSTANBUL) - İstanbul'da, dijital bir programda uyuşturucu ve uyarıcı madde içeren çayı özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şarkıcı Yusuf Güney, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Yusuf Güney'in katıldığı bir dijital platform programı mercek altına alındı. Yapılan incelemede, Güney'in uyuşturucu ve uyarıcı madde içerdiği belirlenen bir çayı özendirdiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güney, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri sonrası hakim karşısına çıkarılan Güney hakkında tutuklama kararı verildi.

Kaynak: ANKA