Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı! Suçlama bu kez farklı

Şarkıcı Yusuf Güney, katıldığı bir dijital platformdaki yayında "Ayahuska Çayı"na özendirici ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Ayahuasca çayında DMT maddesi bulunduğu, DMT maddesinin de yasak maddeler arasında olduğu belirtildi.

  • Şarkıcı Yusuf Güney, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
  • Yusuf Güney'in gözaltına alınması, bir dijital platformda yayınlanan programda 'Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullanması nedeniyle gerçekleşti.
  • Ayahuska Çayı'nın içeriğinde bulunan DMT maddesi, yasaklı maddeler arasında yer alıyor.

stanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir dijital platformda yayınlanan programa katılan Yusuf Güney'in 'Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullandığını tespit etti. 

DMT MADDESİ YASAKLI MADDELER ARASINDA

Yapılan incelemelerde, 'Ayahuska Çayı' içerisinde bulunan DMT maddesinin, yasaklı maddeler arasında yer aldığı belirlendi. Çalışmaların devamında Güney bugün gözaltına alındı. 

AYAHUSKA ÇAYI NEDİR? İŞTE ETKİLERİ

Son yıllarda alternatif terapi ve spiritüel deneyimler kapsamında adından sıkça söz ettiren ayahuasca çayı, kökeni Güney Amerika’ya dayanan güçlü bir bitkisel karışım olarak biliniyor. Özellikle Amazon yerlileri tarafından yüzyıllardır kullanılan bu içecek, hem şifa hem de ritüel amaçlı tüketiliyor.

AYAHUASCA ÇAYI NEDEN YAPILIYOR?

Ayahuska, genellikle Banisteriopsis caapi adlı sarmaşık ile DMT (dimetiltriptamin) içeren bitkilerin bir araya getirilmesiyle hazırlanıyor. Bu karışım, zihinsel ve algısal değişimlere yol açabilen psikoaktif bir etki oluşturuyor. Yerel kültürlerde şamanlar eşliğinde gerçekleştirilen törenlerde kullanılıyor.

ETKİLERİ

Ayahuska çayı tüketen kişiler, yoğun halüsinasyonlar, zaman ve mekan algısında değişim, derin duygusal deneyimler ve bilinç farklılaşmaları yaşayabiliyor. Bazı kullanıcılar bu deneyimi “ruhsal arınma” olarak tanımlarken, uzmanlar kontrolsüz kullanımın ciddi psikolojik ve fiziksel riskler barındırdığına dikkat çekiyor.

Özellikle mide bulantısı, kusma, kalp ritim bozuklukları ve travmatik psikolojik etkiler en sık görülen yan etkiler arasında yer alıyor.

İÇİNDE YASAKLI DMT MADDESİ VAR

Ayahuska’nın içeriğinde bulunan DMT maddesi birçok ülkede yasaklı maddeler arasında yer alıyor. Bu nedenle çayın kullanımı ve bulundurulması bazı ülkelerde suç kapsamına giriyor. Uzmanlar, tıbbi gözetim olmadan ve kontrolsüz şekilde tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor.

UYUŞTURUCU MADDE SORUŞTURMASINDA DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı Yusuf Güney de yer alıyordu. Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği veren Güney'in uyuşturucu testi sonucu pozitif çıkmıştı.

Sonucun adından ilk yaptığı açıklamada utanılacak bir şey yapmadığını belirten şarkıcı, "Ülkenin yüzde 80'i bağımlı halde. Anlattıklarımın, yaşadıklarımın zerresini anlatın, deneyimleyin; göreyim sizi. Hala nasıl bir oyunun içinde olduğunuzu göremeyecek kadar kör ve sağırsınız." demişti. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBlack Mamba:

adam bizi astral seyahatte temsil eden tek kişiydi yazık oldu

Haber Yorumlarısade vatandaş:

çay diyince bende dere ırmak neir anladım artık gündem öyle sulandırılıyorki benimde beynim sulanıyor kalan aklım bol sulu yerlere gidiyor

Haber Yorumlarıademsakarr:

bu adam ya deli yada çok akıllı hiç karar veremedim

Haber YorumlarıHakimbey:

Çocuk tacizcilerini affeden hukuk bakalım bu şarkıcının küçük detayını ne kadar büyütecek

Haber Yorumlarısefa.kural:

içtiği çay’dan belli yeşil Peri’yi gördüğü ama soru şu,astral seyehate çıkmadan ne içtiği?

Haber YorumlarıZekeriya Arslan:

şimdi herkes bu çayı sayenizde öğrendi şu anda sizin yaptıgınızında özendirme dolayısıyla suç olması lazım.......

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi

Aslıhan Gürbüz’den ev işi isyanı

Aile hekimliğinde kurallar değişti! Yönetmelik Resmi Gazete'de

İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Eda'dan duygulandıran paylaşım: Dileğim hep aynı babam

Sinem Ünsal’a sevgilisi Berk Cankat’tan destek: Güzel yürekli hayat arkadaşım

Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik

Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi

Aslıhan Gürbüz’den ev işi isyanı

Aile hekimliğinde kurallar değişti! Yönetmelik Resmi Gazete'de

