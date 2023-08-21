Şarkıcı Ozan Orhon : "Kliplerinizde silah ve yasaklı maddeler olmaması gerekiyor"

Şarkıcı Orhon Pendik'te söyleşiye katıldı

İSTANBUL - Şarkıcı Ozan Orhon dün Pendik'te radyo programına konuk oldu. Geçtiğimi günlerde klipleri ve şarkı sözleri nedeniyle gözaltına alınan rapçilere mesaj veren Orhon, "Kliplerinizde silah ve yasaklı maddeler olmaması gerekiyor" dedi.

Şarkıcı Ozan Orhon, dün Pendik Atlantis Mobilyacılar Çarşısında radyo programına konuk oldu. Atlantis Mobilyacılar Çarşısında gerçekleştirilen söyleşiye vatandaşlar da eşlik etti. Orhon söyleşide, 90'lar müziği ile günümüz müziğini yorumladı.

"Dinlediğim şarkıların yüzde sekseninden hiçbir şey anlamıyorum"

Şarkıcı Ozan Orhon, "90'lar çok naif çok iyi müzisyenlerle ve gerçekten müzik yapılan bir dönemdi. 90'lar müzikte altın çağ diye söz ediliyor. Rap müziğide takip ediyorum. Şarkı sözlerine çok dikkat etmiyorlar. Çok argo var sözlerde. Biz 90'larda çocuklara hep aşk şarkıları dinlettik. Türkçeyi çok doğru kullanarak şarkılar söylendi. Şimdi dinlediğim şarkıların yüzde sekseninden hiçbir şey anlamıyorum. Rap müziği yapan kardeşlerim nolur çok dikkatli olun. Kliplerinizde silah ve yasaklı maddeler olmaması gerekiyor" dedi.