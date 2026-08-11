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Kıraç, Malatya Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla buluştu

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Şarkıcı Kıraç, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

Şarkıcı Kıraç, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

Yeşilyurt ilçesindeki 100. Yıl Kent Parkı'ndaki alanda düzenlenen konserde sahne alan şarkıcı Kıraç, müzikseverlerle buluştu.

Kıraç, kendine özgü yorumu ve geniş repertuvarıyla hayranlarıyla buluşarak, konserde sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran müzikseverler, sanatçının eserlerine konser boyunca eşlik etti.???????

Festival kapsamında geleneksel zanaatlardan kısa film gösterimlerine, edebiyattan çocuk etkinliklerine uzanan programların yanı sıra geleneksel ağaç baskı atölyesinde köklü üretim teknikleri ziyaretçilerle buluştu.

Kaynak: AA
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