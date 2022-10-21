Şarkıcı Gülşen yurt dışı yasağının kaldırılması için itirazda bulundu

ŞARKICI Gülşen'in avukatı Emek Emre, bugün görülen duruşmada yurt dışı yasağının devamı yönündeki mahkeme kararına itirazda bulundu.

Üst mahkemeye gönderilmek üzere duruşmanın görüldüğü İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, yurt dışı yasağının devamı yönündeki kararın haksız ve hukuka aykırı olduğu belirtildi. Dilekçede, "Yurt dışına çıkamam suretiyle uygulanan adli kontrol tedbiri isnat edilen suç ve alınması muhtemel ceza bakımından ölçülülük ilkesi ile bağdaşmamıştır. Ayrıca adli kontrol tedbirinin, seyahat hürriyetini bağlamanın yanı sıra annelik sorumluluklarını da ifa etmesini engellemektedir. Oğlu 3 yıldır İspanya'da eğitimine devam etmektedir. Yurt dışı yasağı nedeniyle küçük Azur annesinden, müvekkil de oğlundan hukuksuz şekilde mahrum bırakılmaktadır. Müvekkil evladına ne diyeceğini bilemez durumdadır" denildi. Söz konusu yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması veya daha ölçülü bir adli kontrol tedbiri olan güvence teminatı ile değiştirilmesi talep edildi. Değerlendirmeyi, olan nöbetçi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi yapacak.