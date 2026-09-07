Çelik Kırklareli'nde Hayranlarıyla Buluştu
Şarkıcı Çelik, Kırklareli'ndeki Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri'nde sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Çelik'e, konser sonrası Belediye Başkanı Derya Bulut tarafından plaket takdim edildi.
Şarkıcı Çelik Erişçi, 17. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında konser verdi.
Yayla Meydanı'nda sahne alan Çelik, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Vatandaşlar da zaman zaman Çelik'in söylediği eserlere eşlik etti.
Şarkıcı Çelik, Kırklareli'nde konser vermenin çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, etkinliğe gelenlere teşekkür etti.
Konserin ardından Belediye Başkanı Derya Bulut, Çelik'e plaket verdi.
Kaynak: AA