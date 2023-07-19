Şarjdaki cep telefonu bomba gibi patladı...O anlar kamerada

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir telefon dükkanında şarjdaki cep telefonu adeta bomba gibi patladı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Müşterinin tamir için teslim ettiği cep telefonu, test için şarja bırakıldıktan bir süre sonra patlayarak alev aldı. Yere düşen cep telefonu ikinci kez patladı. Alevleri fark eden iş yeri sahipleri duruma müdahale etti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Patlama sonrası telefon kullanılamaz hale geldi.