İstanbul'da silah ticareti yapan şüphelilere operasyon: 4 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer ve Küçükçekmece'de silah ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Eş zamanlı operasyonlarda toplamda 34 tabanca, 1 av tüfeği ve birçok silah parçası ele geçirildi.

SARIYER ve Küçükçekmece'de silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 34 tabanca, 1 bilye atar tabanca, 1 av tüfeği ile çok sayıda silah parçası ve fişek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer ve Küçükçekmece'de silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan istihbarat ve saha çalışmalarının ardından şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlara eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 34 tabanca, 1 bilye atar tabanca, 1 av tüfeği, 30 şarjör, 4 sürgü, 4 gövde, 5 namlu ve 415 farklı ebatlarda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
