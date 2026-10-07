Sarıyer Emirgan'daki 156 yıllık Emirgan İlkokulu tarihi binasında eğitimi sürdürüyor

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HAMDİ DİNDİREK / GÖKÇE KARAKÖSE - Sarıyer'in tarihi semti Emirgan'da 1870 yılında Hidiv İsmail Paşa tarafından yaptırılan Emirgan İlkokulu, tarihi binasında öğrencileri eğitimle buluşturmayı sürdürüyor.

Anadolu Ajansının "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, geçirdiği isim değişiklikleri ve restorasyon süreçlerine rağmen 156 yıllık tarihi binada hizmet vermeye devam eden Emirgan İlkokulu ele alındı.

Bodrumla birlikte üç katlı inşa edilen okul binasının dış duvarları taş ve tuğladan, içi dolma ve kıtık karışımı çamur sıvalı ahşap yapıdan oluşuyor. Binanın ikinci katında su sarnıcı da bulunuyor.

Okul, kuruluşunda "Mirgun-i Mektebi Rüştiye-i Zükur" adıyla Emirgan Erkek Ortaokulu olarak eğitim öğretime başladı, 1934'ten itibaren ilkokul olarak faaliyetlerini sürdürdü.

Birinci derece tarihi eser olarak kabul edilen okul binası, 1965'te çökme tehlikesi nedeniyle kapatıldı. Öğretmen ve idarecilerin ortak imzası ve Valiliğin oluruyla okulun demirbaşları, öğrencileri ve öğretmenleri yeni yapılan Karacapaşa (Osman Saçmacı) İlkokulu'na taşındı.

Tarihi binadaki küçük çaplı onarımın ardından 1971 yılında yeniden ilkokul olarak kullanılmaya başlandı.

Zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılmasıyla 1997-1998 eğitim öğretim yılında okulun adı Emirgan İlköğretim Okulu olarak değiştirildi.

2012 yılında "4+4+4" eğitim sistemine geçilmesiyle birlikte okul kademeli olarak ilkokula dönüştürüldü.

Eğitim kurumu yeniden Emirgan İlkokulu adını aldı.

Restorasyonun ardından tarihi binasına döndü

Tarihi binada yenileme çalışmalarının başlaması üzerine okul, 2013 yılında Osman Saçmacı İlkokulu'na taşındı.

Bu okulun da tadilata alınması nedeniyle öğrenciler eğitimlerini bir süre Mehmet Akif İlkokulu'nda sürdürdü.

Restorasyon çalışmalarının 2014 yılında tamamlanmasının ardından Emirgan İlkokulu kendi tarihi binasına yeniden taşındı.

"Ben eğitimi bir dokunuş olarak görüyorum"

Okul müdürü Selami Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun 1870'de Emirgan Erkek Mektebi adıyla hizmete girdiğini, 1934'ten itibaren Emirgan İlkokulu olarak faaliyetlerine devam ettiğini anlattı.

Okulda 7 sınıf öğretmeni ile İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri bulunduğunu, 194 öğrencinin eğitim aldığını aktaran Gürsoy, burasının Sarıyer'in en güzel okullarından biri olduğunu ifade etti.

Gürsoy, çocukları bilgili ve donanımlı yetiştirmeye çalıştıklarını dile getirerek, "İlçemizin düzenlediği her türlü etkinliğe katılmak suretiyle çocuklarımız sporda, resimde, yarışmalarda hem kendilerini geliştiriyorlar hem de yarışma ortamlarında birlikte mücadele ediyorlar. O açıdan şanslı bir okulda çalıştığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin sosyal ve kültürel alanlarda da çok başarılı ve gayretli olduklarını kaydeden Gürsoy, "Bu sene İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 'Yazarlar Okulda' projesinde, bir şiir kitabı çıkarmak suretiyle son derece başarılı sunum gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Gürsoy, Emirgan'ın çok güzel bir semt olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sahilde tarihi bir camimiz, solda Emirgan Korumuz var. Yeşillikler ve bu güzelliklerin içerisinde öğrencilerimize güzel bir eğitim ortamı sunabilirsek kendimizi mutlu hissediyoruz. Ben çocuklarımızı böyle güzel bir okulda eğitim öğretim faaliyetini sürdürdüğü için hem tebrik ediyorum hem de onları şanslı buluyorum. Güzelliklerin onlarla olmasını diliyorum. Ayrıca, ben eğitimi bir dokunuş olarak görüyorum. Çocukların olumlu davranış geliştirmesinde idareciler ve öğretmenler olarak elimizden geldiği kadar onlara her türlü katkıyı, çabayı, özveriyi gösteriyoruz. Bundan sonra da aynı çaba ve özverinin süreceği inancını taşıyoruz."

Kaynak: AA