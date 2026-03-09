Sarıyer'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşarak karşı yönden gelen 3 araca çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi, Cendere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsü Ece Naz Yazgan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ECE 325 plakalı otomobil, refüjü aştıktan sonra karşı yönden gelen Melek Yelbay idaresindeki 34 HGC 329 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan araç, bir otomobile daha çarptıktan sonra 34 LAS 767 plakalı servis minibüsüne vurdu. 4 aracın karıştığı zincirleme kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hasar oluşan servis minibüsünün boş olduğu öğrenilirken 2 otomobilde bulunan 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Polis ekibi caddede trafik güvenliği sağlarken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde de oluşan trafik yoğunluğu, araçların olay yerinden çekiciyle kaldırılması üzerine normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı