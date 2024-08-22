Sarıyer'de Tekne Batması Sonucu Denizde Kaybolan Kişi Aranıyor

Sarıyer'de tekne batması sonucu denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Boğazı Tarabya açıklarında dün gece tekne batması sonucu denizde kaybolan Emre Erdoğan'ın (30) bulunması için Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, Deniz Polisi ve itfaiye ekipleri arama çalışması yapıyor.

AFAD Arama Kurtarma ekibi dron ile deniz yüzeyini taradı.

Arama çalışmaları devam ediyor.

Batan teknedeki 3 kişi ve 1 köpek yüzerek sahile ulaşmaya çalışırken, bir başka teknede bulunanlar tarafından kurtarılmış, denizde kaybolan Emre Erdoğan'ı ise arama çalışması başlatılmıştı.