Sarıyer'de binanın bitişiğindeki merdiven çöktü
Sarıyer'de yağış nedeniyle bir binanın bitişiğindeki merdivenin altında çökme meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SARIYER'de bir binanın bitişiğindeki merdivenlerde yağış nedeniyle çökme meydana geldi. Ekipler olay yerinde çalışma başlattı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Rumeli Kavağı Mahallesi Liman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir binanın bitişiğinde bulunan merdivenin alt kısmı kuvvetli yağışlardan dolayı çöktü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler merdivenin beton parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
