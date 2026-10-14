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Sarıyer'de sel Ayazağa Cendere Caddesi'nde otomobili sürükledi, araç bariyerde durdu

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Sarıyer'de sel Ayazağa Cendere Caddesi'nde otomobili sürükledi, araç bariyerde durdu
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İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, Sarıyer'de sele neden oldu. Ayazağa Cendere Caddesi'nde selde sürüklenen otomobil bariyerlerde dururken, yolu kullanan araçlar ilerleyemedi ve sokaklardan inen sular alt geçide doldu.

SARIYER'de akşam saatlerinde etkisini artıran yağışın ardından oluşan sel, birçok noktada hayatı olumsuz yönde etkilerken, Ayazağa'da selde sürüklenen bir otomobil bariyerde durdu.

İstanbul'da etkili olan sağanak, akşam saatlerinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sarıyer'de oluşan sel nedeniyle Ayazağa Cendere Caddesi'nde bir otomobil sürüklendi. Otomobil bariyerlerde dururken, yolu kullanan araçlar sel nedeniyle ilerleyemedi. Sokak aralarından inen sel suları, alt geçide doldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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