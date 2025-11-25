Haberler

Sarıyer'de Sahte Ev İlanıyla 2.9 Milyon Lira Dolandırıcılığı: 6 Şüpheli Tutuklandı

Sarıyer'de Sahte Ev İlanıyla 2.9 Milyon Lira Dolandırıcılığı: 6 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Sarıyer'de sahte bir ev ilanı ile 2 milyon 900 bin lira dolandıran 6 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Dolandırılan M.K., sahtekarların tanıtımını yaptıkları daire sahibinin akrabası olduğunu iddia ettiklerini belirtti.

Sarıyer'de sahte satılık ev ilanı ile bir kişiyi 2 milyon 900 bin lira dolandıran 6 şüpheli yakalandı. Polisin, teknik servis çalışanı kılığında düzenlediği operasyonda yakalanan şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sarıyer'de daire almaya çalışırken dolandırıldığını söyleyen M.K., polise giderek şikayetçi oldu. M.K., poliste verdiği ifadesinde "İnternette gördüğüm ilandaki evi beğendim. Fiyatı da ucuzdu. Telefonla arayıp satış için anlaştık. Tapu dairesinde buluştuğumuzda parayı yarı yarıya iki ayrı hesaba atmamı istediler. Kendisini daire sahibinin akrabası olarak tanıtan kişiye 2 milyon 950 bin lira gönderdim. Satış yapılmadan bu kişi ortadan kayboldu" dedi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'AKRABAMIZ SATIYOR, ONA YARDIM EDİYORUZ'

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin önce internette dairesini satan bir kişiyle irtibata geçerek satın alacaklarını söyleyip ilanı kaldırmasını istediği belirlendi. Kısa süre sonra aynı ilanı daha uygun fiyatla kendileri koyan şüpheliler, daireyi almak isteyen M.K.'ya daireyi bir akrabalarının sattığını ve ona yardımcı olduklarını söyledi. Satış fiyatında anlaşılması üzerine dairenin ücretinin 2 milyon 900 lirasını hesaplarına göndermesini sağlayan şüphelilerin kaçtıkları belirlendi.

TEKNİK SERVİS ÇALIŞANI KILIĞINDA OPERASYON

Polis, Maslak'ta bir rezidansta kaldıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. Şüphelilerin kaçmaya çalışmamaları için önlem alan polis ekipleri, rezidansın kapısına teknik servis çalışanı olarak gitti. Şüphelilerin kapıyı açması üzerine içeri giren polis ekipleri şüpheli F.C. ve 5 şüpheliyi yakaladı. Evde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu, 20 sim kart, 2 bilgisayar ve içerisinde çok sayıda iletişim numarası bulunan ajanda ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
