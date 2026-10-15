Sarıyer'de sağanakta mahsur kalan 200 çalışan kamyon ve minibüslerle tahliye edildi

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SARIYER'de sağanak nedeniyle suyla kaplanan cadde üzerindeki iş yerlerinde mahsur kalan yaklaşık 200 çalışan, kamyon ve minibüslerle tahliye edildi. Yolda araçlarında mahsur kalanlar ise kepçelerle kurtarıldı.

Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi, etkili olan sağanağın ardından suyla kaplandı. Cadde üzerindeki iş yerlerinde gece mesaisinde bulunan yaklaşık 200 çalışan mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Sahil Güvenlik, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin biriken suyu tahliye etmek için başlattığı çalışmaların yeterli olmaması üzerine, mahsur kalanlara ulaşmak için kamyon ve minibüsler kullanıldı. Çalışanlarla iletişimi sürdüren ekipler, araçlarla ulaştıkları iş yerlerindeki yaklaşık 200 kişiyi tahliye etti. Gece boyunca kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü Kemerburgaz Caddesi'nde ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

KEPÇELERLE KURTARILDILAR

Ayazağa Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Cadde'si üzerinde sağanağın ardından araçlarında mahsur kalanlar ise kepçelerle kurtarıldı. Suların içerisindeki araçlar, çekicilere alınarak götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı