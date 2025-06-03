Sarıyer'de Park Yeri Kavgası: Kadın Sürücüler Arasında Tekme Tokat Mücadele

Sarıyer'de Park Yeri Kavgası: Kadın Sürücüler Arasında Tekme Tokat Mücadele
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Sarıyer'de Park Yeri Kavgası: Kadın Sürücüler Arasında Tekme Tokat Mücadele
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Sarıyer'de park yeri yüzünden iki kadın sürücü arasında başlayan tartışma, yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü. Olay cep telefonu kamerasına yansırken, çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona erdi.

Serap TÜRKOĞLU / İSTANBUL, - SARIYER'de 2 kişi arasındaki park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların yakınları da dahil olunca ortalık karıştı. Çevredekilerin güçlükle sakinleştirdiği tarafların tekme tokat kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Mayıs Cuma günü Rumelihisarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki kadın sürücü arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya tarafların yakınları da dahil oldu. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle iki kadın sürücü birbirlerine tekme tokat saldırdı. Kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çığlıkların yükseldiği kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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