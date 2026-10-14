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Sarıyer'de otobüse su dolunca bazı yolcular tavan penceresinden aracın üzerine çıktı

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İstanbul'da etkili olan sağanak Sarıyer'de bir caddeyi suyla doldurdu; yolda ilerleyen bir otobüs ve bazı araçlar sel sularında mahsur kaldı. Otobüsün içine de dolan su nedeniyle bazı yolcular tavan penceresinden aracın üzerine çıktı, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Sarıyer'de etkili olan sağanak nedeniyle sel sularında mahsur kalan otobüsteki bazı yolcular, aracın üzerine çıktı.

İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiliyor.

Sarıyer'de sağanak nedeniyle bir cadde suyla doldu.

Yolda ilerleyen bazı araçlar ile bir otobüs suyla dolan yolda mahsur kaldı. Akan sular otobüsün içine de doldu.

Araç içinde mahsur kalan bazı yolcular, su baskınından korunmak için otobüsün tavanındaki pencereden aracın üzerine çıktı.

Caddede oluşan sel nedeniyle bazı araçlar da suya gömüldü.

Otobüsün sel sularında mahsur kaldığı anlar ile yazı yolcuların aracın üzerine çıktığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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