Sarıyer'de otobüse su dolunca bazı yolcular tavan penceresinden aracın üzerine çıktı

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Sarıyer'de etkili olan sağanak nedeniyle sel sularında mahsur kalan otobüsteki bazı yolcular, aracın üzerine çıktı.

İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiliyor.

Sarıyer'de sağanak nedeniyle bir cadde suyla doldu.

Yolda ilerleyen bazı araçlar ile bir otobüs suyla dolan yolda mahsur kaldı. Akan sular otobüsün içine de doldu.

Araç içinde mahsur kalan bazı yolcular, su baskınından korunmak için otobüsün tavanındaki pencereden aracın üzerine çıktı.

Caddede oluşan sel nedeniyle bazı araçlar da suya gömüldü.

Otobüsün sel sularında mahsur kaldığı anlar ile yazı yolcuların aracın üzerine çıktığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA