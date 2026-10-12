Haberler

Sarıyer'de ölü bulunan 19 yaşındaki Yusuf Muhammet Aslan 8 gündür kayıptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer'de ölü bulunan 19 yaşındaki Yusuf Muhammet Aslan 8 gündür kayıptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer'de 8 gündür kayıp aranan 19 yaşındaki Yusuf Muhammet Aslan, Daruşşafaka Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda ölü bulundu. Cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı, savcılık soruşturma başlattı. Aslan'ın markette alışveriş yaptığı son görüntüleri ortaya çıktı.

Doğan Can CESUR-Yılmaz OKUR / İSTANBUL – SARIYER'de 8 gündür kayıp olarak aranan Yusuf Muhammet Aslan (19), ağaçlık alanda ölü bulundu. Aslan'ın cenazesi olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Diğer yandan Aslan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Aslan'ın bir markette alışveriş yaptığı, ardından da dışarı çıktığı anlar görülüyor.

Olay, 7 Ekim Çarşamba günü saat 11.00 sıralarında Daruşşafaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ağaçlık alandan gelen ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde bulunan Ömer Faruk A. (20), ölen kişinin kardeşi Yusuf Muhammet Aslan olduğunu söyledi.

8 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Polis ekiplerinin görüştüğü Ömer Faruk A., kardeşi için 29 Eylül'de kayıp başvurusunda bulunduğunu belirtti. Aslan'ın, kayıp başvurusundan 8 gün sonra ölü bulunduğu öğrenildi. Ağabeyi, kardeşinin kıskançlık nedeniyle kuruntular yaşadığını ve bu nedenle kendisine zarar vermiş olabileceğini ifade etti.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, Aslan'ın bulunduğu ağaçlık alanda ve cenazesinde incelemelerde bulundu.Aslan'ın cenazesi daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Savcılık ölümle ilgili soruşturma başlattı.

MARKETTE ALIŞVERİŞ YAPTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan Yusuf Muhammet Aslan'ın son görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Aslan'ın bir markete geldiği anlar görülüyor. Aslan'ın alışveriş sonrası marketten çıktığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek

Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek
Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Samsunspor'un eski yıldızı Amerika'yı salladı

Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Beşiktaş maçındaki detay olay oldu

Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Herkes şok oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi
Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı

Vatandaşın cebine göz diken 9 kişiyi evlerinden böyle aldılar!
7.7'lik depremin ardından tepki çeken paylaşım

7.7'lik deprem sonrası pes dedirten görüntü
Husiler Riyad’ı 24 saatte ikinci kez vurdu! Trump'tan 'Saldırılara katılabiliriz' mesajı

ABD Husilere karşı harekete mi geçiyor? Trump'tan açık mesaj
Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var

Otostop yapan başörtülü kadının görüntüsüne tepki yağıyor

Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Ayrılık kararını açıkladı

Galatasaray'ın yıldızından gece yarısı ayrılık açıklaması
Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi

Süper Vali'nin oğlu çaresiz! Gizemli hastalık okulları tatil ettirdi