Sarıyer'de kontrolden çıkan kamyonet 3 araca çarptı, 2 kişi hafif yaralandı

Sarıyer'de kontrolden çıkan kamyonet 3 araca çarptı, 2 kişi hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, iki otomobil ve park halindeki minibüse çarparak durabildi. 4 aracın karıştığı kazada hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
SARIYER'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, iki otomobile çarptıktan sonra park halindeki minibüse vurarak durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Merkez Mahallesi Nalbant Çeşme Caddesi'nde 31 Ekim Cumartesi saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet Balcı (81) kullandığı kamyonetin hakimiyetini henüz belirlenemeyen bir nedenle kaybetti. Hızla ilerleyen kamyonet, önce hareket halindeki 2 otomobile daha sonra da park halindeki minibüse vurdu. 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 yaralı ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 4 araçta ise hasar meydana geldi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Diğer yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin aniden hareket ederek önce 2 otomobile daha sonra da park halindeki minibüse çarptığı anlar görülüyor.