Sarıyer'de üniversite yurdunda uygunsuz davranışlarda bulunan şüpheli tutuklandı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir kız öğrenci yurduna girerek uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan M.K. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturmalar devam ediyor.

Sarıyer'de, kız yurduna girerek uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki Prof. Dr. Ali İhsan Aldoğan Kız Öğrenci Yurdu'na girerek çamaşırhane alanında uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli M.K'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli M.K, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüpheli M.K'nin "hayasızca hareketlerde bulunmak", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mandal'dan açıklama

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu şahsın adli makamlarca tutuklandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte, üniversitemiz genelinde her düzeyde başlatılan kapsamlı incelemeler titizlikle sürdürülmekte, aynı zamanda idari ve yönetimsel süreçlere ilişkin ' İnceleme Komisyonu' oluşturulmuştur. Söz konusu İnceleme Komisyonu, yaşanan olayı tüm yönleriyle incelemekte ve geleceğe yönelik bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Öğrenci arkadaşlarımızın güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, ailelerinin de çocuklarının güvende olduğunu bilerek huzur içinde olmaları adına gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla hayata geçirilmesi sürecinin bizzat takipçisi olmaya devam edeceğim."

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün saat 20.15 sıralarında ilde bulunan bir öğrenci yurdundan gelen ihbar üzerine kolluk birimlerinin olay yerine intikal ettiği belirtilmişti.

Açıklamada, yapılan ilk tespitlere göre, kimliği başlangıçta belirlenemeyen yabancı uyruklu bir erkeğin kız öğrenci yurduna ait çamaşırhane bölümünde uygunsuz şekilde bulunduğunun anlaşıldığı, şüphelinin söz konusu alana nasıl girdiği hususunda inceleme başlatıldığı kaydedilmişti.

Olay yerinde gerçekleştirilen çalışmalar ve devamında yapılan kimlik tespit işlemleri neticesinde şüphelinin kimliğinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, zanlının daha önce suç kaydının bulunduğu ve hakkında "kayıp şahıs" kaydı olduğu aktarılmıştı.

Açıklamada, savcılığın talimatı doğrultusunda şüphelinin gözaltına alındığı, hakkında "hayasızca hareketler", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
