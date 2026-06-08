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81 yaşındaki emekli mühendis İETT otobüsünde düşerek hayatını kaybetti

81 yaşındaki emekli mühendis İETT otobüsünde düşerek hayatını kaybetti
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Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsünde dengesini kaybeden 81 yaşındaki Ender Eliçin yere düşerek omuriliğinden ağır yaralandı. Hastanede 1 gün sonra hayatını kaybeden Eliçin için otobüs şoförü ifadesi alınarak serbest bırakılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve otobüs hızının düşük olduğu belirlendi.

SARIYER'de İETT otobüsünde ayakta seyahat eden emekli mühendis Ender Eliçin (81), dengesini kaybederek yere düştü. Omuriliğinden ağır yaralanan Eliçin, kaldırıldığı hastanede ertesi gün hayatını kaybetti. Otobüsün hızının düşük olduğu belirlenirken ifadesi alınan şoför serbest bırakıldı. Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Poligon Mahallesi-Kabataş hattında sefer yapan 58A numaralı İETT otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüste ayakta seyahat eden Ender Eliçin, ön kapıya yakın bölümde bulunduğu sırada dengesini kaybederek yere düştü. Eliçin'in düştüğünü fark eden otobüs şoförü aracı durdurarak sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eliçin'e ilk müdahaleyi yaptı. Omuriliğinden ağır yaralandığı belirlenen Eliçin, Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Eliçin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen olaydan 1 gün sonra hayatını kaybetti.

ŞOFÖR SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından polis ekipleri otobüsün güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede, olay sırasında otobüsün hızının düşük olduğu belirlendi. İfadesi alınan otobüs şoförü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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