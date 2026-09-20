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Sarıyer'de çatı yangınında kopan parçalar park halindeki minibüsün üzerine düştü

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Sarıyer'de çatı yangınında kopan parçalar park halindeki minibüsün üzerine düştü
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Sarıyer'de Maden Mahallesi'ndeki binanın çatısında saat 14.00 sıralarında çıkan yangında kopan parçalar, park halindeki kapalı kasa minibüsün üzerine düştü. Minibüsün ön kısmı ve tavanında hasar oluştu; yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken olayda ölen veya yaralanan olmadı.

SARIYER'de binanın çatısında çıkan yangında kopan parçalar park halindeki aracın üzerine düştü. Minibüste hasar oluşurken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Maden Mahallesi'ndeki binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında çatıdan kopan parçalar, park halinde bulunan kapalı kasa minibüsün üzerine düştü. Aracın ön kısmı ve tavanında hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı. Olayda ölen, yaralanan ya da mahsur kalan olmadı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılırken, yangın çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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