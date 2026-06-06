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Sarıyer önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

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Sarıyer Büyük Liman önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan 11 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından yedeklenerek güvenli bölgeye alındı.

Sarıyer'deki Büyük Liman önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişinin olduğu tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, içerisinde 6 kişinin bulunduğu 11 metre boyundaki bir tekne, Büyük Liman önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendi.

Tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek İstmarin Tarabya Tekne Park'ta emniyete alındı.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
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