İstanbul'da 3 katlı binada yangın! Alevler yan apartmana sıçradı, ekipler müdahale ediyor

İstanbul Sarıyer'de 3 katlı ahşap binada yangın çıktı. Yangın yan tarafındaki 4 katlı binaya da sıçrarken alevler İstanbul'un birçok noktasında görülüyor. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde 3 katlı ahşap binada yangın çıktı. Yangın yan tarafındaki 4 katlı binaya da sıçradı. Yangın İstanbul'un birçok noktasında görülüyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Olay yerinden ilk görüntüler: