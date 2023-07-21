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İstanbul'da 3 katlı binada yangın! Alevler yan apartmana sıçradı, ekipler müdahale ediyor

Güncel Haberler

İstanbul Sarıyer'de 3 katlı ahşap binada yangın çıktı. Yangın yan tarafındaki 4 katlı binaya da sıçrarken alevler İstanbul'un birçok noktasında görülüyor. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde 3 katlı ahşap binada yangın çıktı. Yangın yan tarafındaki 4 katlı binaya da sıçradı. Yangın İstanbul'un birçok noktasında görülüyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Olay yerinden ilk görüntüler:

İstanbul'da 3 katlı binada yangın! Alevler yan apartmana sıçradı, ekipler müdahale ediyor

İstanbul'da 3 katlı binada yangın! Alevler yan apartmana sıçradı, ekipler müdahale ediyor

İstanbul'da 3 katlı binada yangın! Alevler yan apartmana sıçradı, ekipler müdahale ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Büyükdere Caddesi Güncel Haberler

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