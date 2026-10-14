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Sarıyer Ayazağa'da selde araç üstüne çıkan vatandaşlar kurtarılmayı bekledi

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Sarıyer'de sağanak sonrası dere taşmasıyla cadde ve sokaklar su altında kaldı, araçlar sular altında kalırken bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Ayazağa Meydanı'nda araç üzerine çıkan grup kurtarılmayı bekledi, sel sularına kapılan bir kişi suda çırpındı.

Sarıyer'de etkili olan sağanak sonrası sel sularında mahsur kalan vatandaşlardan bazıları kendi imkanlarıyla güvenli bölgelere ulaşırken, bazıları yardım bekledi.

Şiddetli sağanak kent genelinde etkisini hissettirirken, Sarıyer'de birçok cadde ve sokak suyla doldu.

İlçede dere taşması sonucu araçlar sular altında kaldı, bazı vatandaşlar da oluşan sel sularında mahsur kaldı.

Vatandaşların bir kısmı kendi imkanlarıyla güvenli bölgelere ulaştı.

Ayazağa Meydanı'nda mahsur kalan bir grup vatandaş ise araçların üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Kurtarılmayı beklerken sel sularına kapılan bir kişinin de suda çırpındığı görüldü.

Meydanda sel sularının içinde kalan iki kişi vatandaşın desteğiyle bir binanın ikinci katına tırmanarak sudan çıktı.

Kaynak: AA
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