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Sarıyer Ayazağa’da iş yerlerinde mahsur kalanlar tek tek kurtarıldı

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Sarıyer Ayazağa’da iş yerlerinde mahsur kalanlar tek tek kurtarıldı
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İSTANBUL’da etkili olan sağanak sonrası oluşan sel sularında Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde iş yerlerinde mahsur kalanlar, tek tek kurtarıldı.

İSTANBUL'da etkili olan sağanak sonrası oluşan sel sularında Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde iş yerlerinde mahsur kalanlar, tek tek kurtarıldı. Kepçeler ve botlarla çalışanlara ulaşan ekiplerin mücadelesi kameralara yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası birçok yerde sel oluştu. Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki iş yerlerinde mahsur kalan çok sayıda kişi, gece boyu süren çalışmaların ardından kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarına AFAD, UMKE, itfaiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı su altı arama kurtarma ekipleri ve çok sayıda ekip katıldı.

SEL SULARINI KEPÇELERLE AŞTILAR

İş yerlerinde mahsur kalan çalışanlar, önce iş makineleri ile daha sonra da Sahil güvenlik Komutanlığı'na ait botlarla kurtarıldı. Ekipler, sular altında kalan iş yerlerine ulaşmak için metrelerce yükselen suları kepçelerle geçti. İş yerlerinden çıkarılan çalışanlar, güvenli bölgeye getirildi. Vatandaşlar, UMKE araçlarıyla sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri de kurtarılan vatandaşları sağlık kontrolünden geçirildi. Ayazağ'daki ekiplerin çalışması gece boyu devam ederken, yağış da sürdü. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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