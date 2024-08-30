Sarıoğlan'da Anneler ve Çocukları İçin Etkinlikler Düzenlendi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte anneler ve çocuklar bir araya geldi. Üç gün süren etkinliklerde aileler bileklik yapımı üzerine atölye çalışmaları gerçekleştirdi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.
Sarıoğlan ilçesinde anneler ile çocukları için çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) ile Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi, çocuklar ile annelerin birlikte katıldığı etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Üç gün süren etkinliklerde aileler bileklik yapımı üzerine öğretici atölye çalışmaları yaptı.
Etkinlikte, "30 Ağustos Zafer Bayramı" da kutlandı.