Haberler

Sarıkamış kışın karla, yazın çiçeklerle beyaza bürünüyor

Sarıkamış kışın karla, yazın çiçeklerle beyaza bürünüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesi, kışın karla, yaz mevsiminde ise 'kır melikesi' adlı beyaz çiçeklerle beyaza bürünüyor. Kayak merkezi bölgesi ve çayırlık alanlar dronla görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi kışın karla, yaz mevsiminde de açan çiçeklerle beyaza bürünüyor.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerleri arasında yer alan, kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği kentte, meralar ve çayırlık alanlar "kır melikesi" adıyla bilinen beyaz çiçeklerle bezendi.

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan kentte, kayak merkezi bölgesi, Hamamlı ve Hançerli düzünde açan çiçekler, vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Beyaza bürünen çayır ve meralar dronla görüntülendi.

Caner Özcan, AA muhabirine, Sarıkamış'ın her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü söyledi.

Sarıkamış'ın çok güzel bir doğaya sahip olduğunu ifade eden Özcan, "Sarıkamış'ın doğası ve enteresan güzellikleri var. Kışın karla, yazın çiçeklerle bembeyaz oluyor. Bu sene güzel yağmur yağdı. Yağmurlardan dolayı bitkiler güzelliklerini gösterdi. Sarıkamış'ın tabiatı her şeyi güzel." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

FETÖ'ye ağır darbe! Yüzlercesi için düğmeye basıldı
Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü

ABD'li senatör ölümünden saatler önce bakın hangi liderle görüştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti

İran savaşının fikir babası Lindsey Graham hayatını kaybetti
Gözaltına alınan Çankaya Belediyesi Başkanı Güner'den mesaj: Sizlere mahcup olacak hiçbir şey yapmadım

Havalimanında gözaltına alınan CHP'li başkandan mesaj ver
Avcılar'da fenalaştıktan sonra girdiği tuvalette hayatını kaybetti

Umumi tuvalete giren polisler korkunç manzarayla karşılaştı
Özbekistan'dan 33 yıl sonra tarihi karar! O harfler resmen değişiyor

33 yıl sonra tarihi karar! Türkçe harfler kullanılacak
Milyonların hayal kırıklığı! 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti

Milyonlar şokta! 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti
Yaşlı adam saksıya tuvaletini yaptı, görüntü büyük tartışma yarattı

Skandal görüntü! Kameraya takılan anlar büyük tartışma yarattı
Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için BAE'ye yeşil ışık yaktı

Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için o ülkeyi işaret etti