Sarıkamış'ta sis nedeniyle Kars-Erzurum kara yolunda görüş mesafesi 20 metreye düştü

Sarıkamış'ta sis nedeniyle Kars-Erzurum kara yolunda görüş mesafesi 20 metreye düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde aralıklarla yağan yağmurun ardından sis etkisini gösterdi. Sis nedeniyle Kars-Erzurum kara yolunun Mescitli mevkisinde görüş mesafesi 20 metreye düştü ve araçlar kontrollü şekilde ilerledi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sis etkili oldu.
İlçede, sabah saatlerinde aralıklarla yağan yağmurun ardından sis etkisini gösterdi.
Sis nedeniyle Kars- Erzurum kara yolunun Mescitli mevkisinde görüş mesafesi 20 metreye düştü, araçlar kontrollü şekilde ilerledi.
Sarıçam ormanlarında sisle birlikte güzel görüntü oluştu.
Kaynak: AA