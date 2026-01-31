Haberler

Kars'ta otomobilin refüje çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Halk Eğitim Merkezi önünde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İlçe girişindeki Halk Eğitim Merkezi önünde, Cihat Ö'nün kullandığı 44 ABH 315 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kazada sürücü Cihat Ö. ile araçtaki R.S, Z.S ve A.S yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekibince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.






