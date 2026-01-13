Kars'ın Sarıkamış ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim ve köy okullarında eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle, ilçemize bağlı köylerimizdeki bütün okullar ve taşıma merkezindeki okullarımızda salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel