Kars'ın Sarıkamış ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Güncelleme:
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim ve köy okullarında eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ve köy okullarında eğitime ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle, ilçemize bağlı köylerimizdeki bütün okullar ve taşıma merkezindeki okullarımızda salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
