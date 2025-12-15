Kars'ta tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve güvenlik ekipleri derhal olay yerine sevk edildi ve sürücü, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Şükrü A. yönetimindeki 06 CJM 961 plakalı otomobil, ilçenin Hamamlı köyü mevkisinde uygulama noktasında durdurulan bir tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda araçta sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel