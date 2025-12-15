Haberler

Kars'ta tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kars'ta tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve güvenlik ekipleri derhal olay yerine sevk edildi ve sürücü, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Şükrü A. yönetimindeki 06 CJM 961 plakalı otomobil, ilçenin Hamamlı köyü mevkisinde uygulama noktasında durdurulan bir tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda araçta sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan Abdullah Uçmak'tan şaşırtan talep

İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan isimden şaşırtan talep
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
ABD'de başladı, tüm dünyaya yayılacak! Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!

Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Ünlü şarkıcı Reynmen'e şoke eden tepki: Gecemiz renklenmiyor

Ünlü şarkıcıya şoke eden tepki: Gecemiz renklenmiyor
Burak Özçivit'ten rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı
Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Öz kızı, babasını ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
title