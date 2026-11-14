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Sarıkamış'ta göletler dondu, gece sıcaklık sıfırın altında 4 dereceye indi

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Sarıkamış'ta gece sıcaklığın sıfırın altında 4 dereceye düşmesiyle bitkiler kırağıyla kaplandı, araç camları buz tuttu. Vatandaşlar araçlarını branda ve battaniyeyle korumaya çalışırken çatılarda buz sarkıtları oluştu, Hançerli Düzü'ndeki göletler dondu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk ve kırağı etkili oldu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü ilçede, sabah saatlerinde bitkiler kırağıyla kaplanırken araçların camları buz tuttu.

Bazı vatandaşların araçlarını branda ve battaniyeyle sararak soğuktan korumaya çalıştığı Sarıkamış'ta bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Dondurucu soğukların etkisiyle Hançerli Düzü'ndeki göletler dondu, bir karganın da gagasıyla göletin buzunu kırmaya çalışması dikkati çekti.

Harun Hayali Millet Bahçesi'nde ise kızıl sincabın ağaçlarda gezmesi ve kozalak kemirmesi görüntülendi.

Kaynak: AA
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