Sarıkamış'ta Dünya Emzirme Haftası Etkinliği Düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında, etkinlik düzenlendi.

Sarıkamış Belediyesi önünde 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında, Sarıkamış Devlet Hastanesi Gebe Okulu ve Emzirme Danışmanlığı birimi "Anne Sütü ve Emzirme Stantı" kurarak vatandaşları bilgilendirdi.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, standı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sarıkamış Devlet Hastanesi Başhekimi Furkan Öztürk, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında, Sarıkamış Devlet Hastanesi Gebe Okulu ve Emzirme Danışmanlığı birimi olarak "Anne Sütü ve Emzirme Stantı" kurarak bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Öztürk, her annenin bebeği için özel olarak ürettiği en ideal besin olan anne sütünün olumlu etkilerinin yaşam boyu devam ettiğini belirterek, "Yenidoğan bir bebeğin ihtiyaç duyduğu ilk şey annesinin kucağı ve onun sütüdür. Anne sütü ilk 6 ay bebeğin besin ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılamaktadır. Bu yüzden bebeklerimize ilk 6 ay sadece anne sütü vermeliyiz. Altı aydan sonra da iki yaş ve ötesine kadar ek gıdalarla birlikte anne sütü ile beslemeye devam etmeliyiz. Ayrıca annelerin yalnız olmadığını ve emzirme gibi kıymetli bir eylemi gerçekleştirme sürecinde danışmanlık alabilecekleri ücretsiz bir yer olduğunu istedikleri zaman hastanemizde böyle bir hizmete başvurabileceklerini de hatırlatmak istedik.Sağlıklı nesiller için anne sütü ve emzirme diyoruz." dedi.