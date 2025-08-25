Sarıkamış'ta Çocuk Oyun Alanları Yenileniyor

Sarıkamış'ta Çocuk Oyun Alanları Yenileniyor
Güncelleme:
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, belediye ekipleri çocuk oyun alanları, park ve bahçeleri yeniliyor. Belediye Başkanı Serdar Kılıç, çalışmanın amacının çocukların güvenli ve mutlu vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak olduğunu belirtti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çocuk oyun alanları, park ve bahçeler belediye ekiplerince yenileniyor.

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde üst yapı ve çevre düzenlemesi için geniş çaplı çalışma başlattıklarını söyledi.

Öncelikle çocukların güvenli, sağlıklı ve mutlu bir şekilde vakit geçirebileceği alanlardan işe başladıklarını belirten Kılıç, "Çocuklarımızla birlikte büyüklerimizin de bu alanlarda keyifli zaman geçirebilmesini önemsiyoruz. Bu anlayışla, parklarımızı baştan sona yeniledik. Eksik olan çocuk oyun gruplarını tamamladık. Yeni ve modern kamelyalarla oturma alanlarımızı daha konforlu hale getirdik. Kauçuk zemin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Parklarımızın duvarlarını ve çevre düzenlemelerini de elden geçirerek, daha estetik ve güvenli bir hale getirdik. Panel çit örgülerimizi yeniledik. Hedefimiz, parkı olmayan hiçbir mahallemiz kalmasın." diye konuştu.

Vatandaşları yaşam alanlarına sahip çıkmaya davet eden Kılıç, "Her mahallemizin, her ailemizin, her çocuğumuzun yeşile, oyuna ve huzura kolayca ulaşabildiği bir şehir inşa etmek. Ancak bu güzel alanların korunması konusunda siz değerli vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Lütfen parklarımıza hep birlikte sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
