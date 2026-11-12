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Sarıkamış'ta askerler Kazım Karabekir Kışlası'nda öğrencilerle 150 fidan dikti

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 'Mehmetçik'le Bir Gün' etkinliği kapsamında askerler, Mescitli köyü İlk ve Ortaokulu öğrencileriyle kışlada buluştu. Sarıkamış Kazım Karabekir Kışlası'ndaki arazide öğrenciler ve askerler 150 fidanı toprakla buluşturup can suyu verdi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Mehmetçik'le Bir Gün" etkinliği kapsamında askerler kışlada öğrencilerle fidan dikti.

İlçeye bağlı Mescitli köyü İlk ve Ortaokulu öğretmen ile öğrencileri, etkinlik kapsamında Sarıkamış Kazım Karabekir Kışlası'nda Mehmetçik'le bir araya geldi. Öğrenciler ile askerler, kışladaki arazide 150 fidanı toprakla buluşturup can suyu verdi.

Öğrencilerden Havva Demir, güzel bir etkinliğe katıldıklarını belirterek, "Askerlerle birlikte fidan diktik, çok eğlenceliydi. Her öğrencinin bir fidanı oldu, çok mutluyuz." dedi.

Etkinliğe, Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Nuri Köyden, İlçe Emniyet Müdürü Sedat Sönmez, İlçe Müftüsü Emre Kaya da katıldı.

Kaynak: AA
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