Kars'ta askeriyenin deposundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı tutuklandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 9. Komando Tugay Komutanlığının levazım depolarından malzeme çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi'nde seyir halindeki açık kasa kamyonetin kasasında hurda malzemelerin bulunduğunu gören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı durdurdu.
Araçtaki hurda malzemelerin Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığının levazım depolarına ait olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerince, sürücü A.K. ile araçtaki E.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel