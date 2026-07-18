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Kars'ın doğası sığır kuyruğu çiçekleriyle sarıya büründü

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağışlar sonrası meralar ve çayırlık alanlar, 'sığır kuyruğu' adlı sarı çiçeklerle kaplandı. Boyu 1,5 metreyi bulan çiçekler, doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekerken alternatif tıpta da kullanılıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi, yağışların ardından "sığır kuyruğu" adı verilen sarı çiçek örtüsüyle kaplandı.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim yerleri arasında bulunan ilçede, meralar ve çayırlık alanlar "sığır kuyruğu" adıyla bilinen sarı çiçeklere büründü.

Doğayı süsleyen sarı çiçek örtüsü, dron kamerasıyla görüntülendi.

Hamamlı ve Hançerli Düzü'nde açan sığır kuyruğu çiçekleri, adeta kanola tarlalarını andırıyor.

Boyları 1,5 metreyi aşan çiçekler, doğa fotoğrafçıları ve vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Doğa fotoğrafçısı Gürsoy Solmaz AA muhabirine, Sarıkamış'ın zengin bir bitki örtüsüne sahip olduğunu söyledi.

Doğanın çok güzel renklere büründüğünü belirten Solmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Fotoğraf çekmek için böyle bir fırsat buldum. Burada kanola tarlalarını andıran sığır kuyruğu bitkisi var. İnsan boyuna ulaşan bu bitkinin alternatif tıpta önemli bir yeri var. Şifa olarak İbn-i Sina'da da geçer. Halkımız bundan yararlanır inşallah. Bunların içerisinde dolaşmak, ruh ve moral anlamında insanlara sağlık ve mutluluk veriyor."

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
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