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Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesinde bozayı görüntülendi

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Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesinde bozayı görüntülendi
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Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesinde yiyecek arayan bozayı, güvenlik kameralarına yansıdı. Yetkililer, çöplük ve kayak merkezi çevresinde görülebilen bozayılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezinin 2 bin 634 rakımlı zirvesinde yiyecek arayan bozayı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Sarıkamış'ta görülen ayıların bir bölümünün yaz aylarında beslenmek amacıyla Artvin'in Şavşat ilçesine göç ettiği, sonbaharda ise aynı güzergahtan dönerek büyük bölümünün aralık ayından itibaren Sarıkamış ormanlarında kış uykusuna yattığı ifade ediliyor. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesine çıkan bir bozayı, çevrede dolaşarak yiyecek aradı. Ayının o anları, kayak merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Yetkililer, özellikle çöplük ve kayak merkezi çevresinde görülebilen bozayılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, yaban hayatı ile insan faaliyetlerinin kesiştiği alanlarda tedbirli davranılması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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