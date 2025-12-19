Sarıkamış Kayak Merkezi'nde vatandaşların kayak keyfi sürüyor

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde vatandaşlar kayak, snowboard ve kızak kaymanın keyfini yaşadı.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin önemli mekanlarından 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin ikinci etap pistlerinde, kar kalınlığı 70 santimetre ölçüldü.

Resmi açılışı 3 gün önce yapılan kayak merkezinde telesiyejlerin ücretsiz olarak hizmet ettiği son günde, kayak merkezine gelen kayak tutkunları, kristal karlarla bezenen sarıçamlar arasında kayak, kızak ve snowboard yaptı.

Merkezde toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan 10 pist ve 5 telesiyej hizmet veriyor.

Kayakseverlerden Bener Demirci, çok güzel bir havada kayak yaptıklarını belirterek, "Kristal kar, sarıçam ormanları içinde çocuklarla kayak yapmaya geldik. Ücretsiz son günü değerlendirelim dedik. Her şey çok güzel." dedi.

Adem Yılmaz ise "Pistlerimiz çok güzel, bedava kayağın son günü, yarın gene pistlerde olacağız." diye konuştu.