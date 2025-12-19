Haberler

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde vatandaşların kayak keyfi sürüyor

Güncelleme:
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi, kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı pistlerde vatandaşlara ücretsiz kayak imkanı sunuyor. Kayak tutkunları, kristal karla kaplı ormanlar eşliğinde kayak ve snowboard yapmanın tadını çıkarıyor.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde vatandaşlar kayak, snowboard ve kızak kaymanın keyfini yaşadı.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin önemli mekanlarından 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin ikinci etap pistlerinde, kar kalınlığı 70 santimetre ölçüldü.

Resmi açılışı 3 gün önce yapılan kayak merkezinde telesiyejlerin ücretsiz olarak hizmet ettiği son günde, kayak merkezine gelen kayak tutkunları, kristal karlarla bezenen sarıçamlar arasında kayak, kızak ve snowboard yaptı.

Merkezde toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan 10 pist ve 5 telesiyej hizmet veriyor.

Kayakseverlerden Bener Demirci, çok güzel bir havada kayak yaptıklarını belirterek, "Kristal kar, sarıçam ormanları içinde çocuklarla kayak yapmaya geldik. Ücretsiz son günü değerlendirelim dedik. Her şey çok güzel." dedi.

Adem Yılmaz ise "Pistlerimiz çok güzel, bedava kayağın son günü, yarın gene pistlerde olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
