Sarıgöl'ün Kurtuluşu 103. Yıldönümünde Kutlandı

Sarıgöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Sarıgöl Hükümet Konağı önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, " Sarıgöl, 4 Eylül 1922'de, 103 yıl önce düşman işgalinden kurtarıldı. Düşman ilçemizde 2 yıl 11 ay 7 gün kalmıştır. Sarıgöl, Çolak İbrahim komutasındaki Türk askerleri tarafından kurtarılmıştır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına, şehitlerimize ve gazilerimize şükran duyuyoruz." dedi.

Törende öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sergilendi.

Programa Alaşehir Kaymakamı ve Sarıgöl Kaymakam Vekili Alper Faruk Güngör, ilçe protokolü, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından protokol, şehit er Fevzi Tekeş'in annesi Rukiye Tekeş'i evinde ziyaret etti.

Kutlamalar kapsamında bu akşam Atatürk Kent Meydanı'nda sanatçı Manuş Baba konser verecek.