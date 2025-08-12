Sarıgöl'de yapımı tamamlanan okul binası açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yapılan Kızılçukur Şehit Ahmet Şılak Ortaokulu binasının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yapılan Kızılçukur Şehit Ahmet Şılak Ortaokulu binasının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Okuldaki törende konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, okulun modern ve güvenli bir eğitim ortamı sunacağını belirtti.

Baybatur, öğrencilerin geleceği için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmanın ardından kurdele kesimi gerçekleştirilerek okul hizmete açıldı.

Törene Kaymakam Halil Dalak ve Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz de katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye

Rezan Epözdemir'i yakacak iddia! Tahliye için istenen paraya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.