Sarıgöl'de yapımı tamamlanan okul binası açıldı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yapılan Kızılçukur Şehit Ahmet Şılak Ortaokulu binasının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.
Okuldaki törende konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, okulun modern ve güvenli bir eğitim ortamı sunacağını belirtti.
Baybatur, öğrencilerin geleceği için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
Konuşmanın ardından kurdele kesimi gerçekleştirilerek okul hizmete açıldı.
Törene Kaymakam Halil Dalak ve Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz de katıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel