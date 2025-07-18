Sarıgöl'de Trafik Güvenliği İçin Kameralı Sistem Kuruldu

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmetağa Mahallesi'nde, mahalle muhtarı tarafından sık sık trafik kazalarının meydana geldiği kavşağa güvenlik kamerası sistemi kuruldu. Muhtar Himmet Bursal, sistemin jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesine ve kaza tespitine katkı sağlayacağını ifade etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmetağa Mahallesi'nde, sık sık trafik kazalarının meydana geldiği kavşağa mahalle muhtarı tarafından güvenlik kamerası sistemi kuruldu.

Muhtar Himmet Bursal, yaptığı açıklamada, kameraları kendi imkanlarıyla taktırdığını belirterek, "Jandarma ekiplerinin olaylara daha hızlı müdahale edebilmesi ve kazalarda hatalı tarafın tespiti açısından bu sistemin önemli katkı sağlayacağını düşündük." dedi.

Sistemin kazaların azalmasına katkı sağlayacağına inandığını ifade eder, vatandaşların kurallara uymasını istedi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel
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