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Bilecik'te mevlit programı düzenlendi

Bilecik'te mevlit programı düzenlendi
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyünde düzenlenen 21. geleneksel mevlit programında Kur'an-ı Kerim okundu, mehter takımı eşliğinde yürüyüş yapıldı ve 3 bin 500 kişiye pilav ikram edildi. Belediye başkanı ve köy muhtarı, etkinliğin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurguladı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyünde mevlit programı düzenlendi.

Bu yıl 21'incisi düzenlenen program kapsamında köy mezarlığında Kur'an-ı Kerim okundu.

Ardından camide mevlit okutuldu.

Mevlidin ardından katılımcılar, öğle namazını müteakip mehter takımı eşliğinde etkinlik alanına yürüdü.

Etkinlikte yaklaşık 3 bin 500 kişiye pilav ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programda konuşan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, geleneksel buluşmaların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, bu tür organizasyonların birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Sarıdayı Köyü Muhtarı Hasan Başol da bu yıl 21'incisini düzenledikleri mevlit ve birlik beraberlik gününe katılan tüm misafirlere teşekkür ederek, "Davetimize icabet eden ve destek veren herkesten Allah razı olsun. Hoş geldiniz." dedi.

Mehter takımının gösterisiyle devam eden programa, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
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