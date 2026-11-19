Sarıbal, TBMM'de Çetin Kaya ve Gülistan Doku dosyalarına dikkat çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, TBMM'de Çetin Kaya, Gülistan Doku ve Hüseyin İmanlı dosyalarını hatırlatarak yargıdaki hukuksuzluklara dikkat çekti. Sarıbal, adaletin ancak tarafsız ve bağımsız yargıyla sağlanabileceğini, baskı altında sağlanamayacağını söyledi.
(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Çetin Kaya, Gülistan Doku ve Hüseyin İmanlı dosyalarını hatırlatarak süreçteki hukuksuzluklara dikkati çekti. Sarıbal, "Adalet ancak tarafsız ve bağımsız bir yargıyla sağlanır. İktidarların, kişilerin, kurumların baskısı altında sağlanamaz" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 29 Kasım 2021'de İstanbul Kadıköy'de Çetin Kaya'nın bir polis tarafından öldürüldüğünü ileri sürerek, yargılama sürecindeki hukuksuzluklara dikkati çekti. Sarıbal, Kaya'yı öldüren polis memurunun yerel mahkeme tarafından müebbet hapse mahkum edildiğini ancak, Yargıtay'ın bu kararı bozması sonrası tahliye olduğunu belirterek, "Suçu işleyene göre yargı, suçu işleyene göre ceza, suçu işleyene göre adalet. Böyle bir durumla karşı karşıyayız" dedi.
Sarıbal, "Gerçekten bu ülkede yargıya güvenilmiyorsa sadece medyadan izleyerek, görerek değil; eğer o mahkeme salonlarına gidildiğinde çok daha acı, çok daha vahim bir tabloyla karşılaşabilirsiniz" diye konuştu.
Sarıbal, bu dosyaların unutturulmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.